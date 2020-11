El silencio de Mike Pence

Se unió a estas voces la activista Amy Siskind, autora del libro The List: A Week-by-Week Reckoning of Trump’s First Year (“La lista: un examen del primer año de Trump, semana a semana”, 2018), quien apuntó: “Bill Barr y Mike Pence parecen haber desaparecido de la vista del público”, en alusión al fiscal general, William Barr.

Según el diario The New York Times, Pence “pasó parte del viernes en lel Despacho Oval con Trump”.

