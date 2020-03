El silencio de la poesía

En algo concuerdo con Slavoj Zizek: el coronavirus presenta también la oportunidad de tomar conciencia de otros virus que se esparcen por la sociedad desde hace mucho tiempo. Quizás el ser humano es su propio virus y no se ha dado cuenta. Y por eso es hora de reinventar una sociedad basada en una nueva ética ecológica, científica y cultural. Una sociedad alternativa basada en cuidarnos mutuamente que es el verdadero sentido de vivir en sociedad. Ya hemos comprobado que las grandes ideologías, el crecimiento del producto interno bruto, el capitalismo salvaje, el desarrollo ciego, no son una garantía para cuidar de la salud de la humanidad.

Hay una noción sobre el objetivo de la cultura que suelo usar: la cultura, en sí misma, no es más importante que una vacuna. La cultura no es la panacea ni el antídoto para combatir los males del mundo. Sin embargo, la ciencia y la tecnología son parte de la cultura y es por eso que cada cosa en el mundo tiene su propósito. En estos momentos, un poeta puede ser tan necesario como un científico. Es el momento en que la poesía trabaja en silencio.

You May Also Like