El silencio administrativo: una solución

En el caso de aplicar el silencio positivo, será imperante que la ley sea reformada de manera integral ya que esta fue creada en función de un silencio desestimatorio. Algunas medidas podrían ser: (i) modificar las disposiciones que no vayan acorde con los efectos de un silencio estimatorio, de tal manera que no se convierta en un permanente impedimento para el cumplimiento de las obligaciones resultantes; (ii) excluir su aplicación en procedimientos sancionatorios o que requieran una posterior acción de dar o hacer por parte de la administración, y (iii) crear un sistema de control y comprobación de las solicitudes aprobadas por este medio.

Recordemos que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 201 de la ley, todo acto administrativo deberá ser motivado y emitirse conforme a derecho, permitiéndole al administrado tener la seguridad de que lo solicitado no debería ser revocado. En el silencio la motivación se ve omitida, impidiendo tener certeza de que la presunta decisión ha sido producto de un estudio de viabilidad jurídica. De esta manera, el silencio estimatorio al conceder lo solicitado, le impide a la administración resolver posteriormente en sentido contrario. Por lo tanto, en casos de peticiones concedidas y exigibles a la administración que incumplan preceptos legales, el administrado se verá legitimado para interponer la acción que considere necesaria para la ejecución de lo concedido y, por otro lado, la administración se verá obligada a ensayar un proceso de lesividad (no regulado en Panamá) para solicitar la revocación del acto administrativo.

