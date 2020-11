El ‘siglo de oro’ del teatro y el musical… en solo dos décadas

Antes, en 2012, se estrenó El último jinete , el primer musical original de gran formato que se estrenaba en el mundo en los 14 años precedentes. Con libreto de Ray Loriga se invirtieron 9 millones de euros en ponerlo en pie. Hoy no me puedo levantar , basado en las canciones de Mecano, se estrenó en abril de 2005 en el Teatro Rialto de Madrid. Un año después se estrenaba una versión en Ciudad de México, donde aún puede verse, después de acumular millones de espectadores en ambos países.

You May Also Like