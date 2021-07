el show del portero Emiliano Martínez y las burlas de Messi a Yerry Mina

No te da para festejar no, te veo nervioso. ¿Estás nervioso? Mirá que tienes la pelota delante. Sí, sí, hacete el boludo, ya te conozco a vos. Te reís de los nervios. Mirá que te conozco, hermano. Mirá que te lo atajo, mirá que te como, hermano”, le empezó a decir. Y al exjugador del Barcelona le debió afectar, porque su lanzamiento fue detenido por Martínez, tal y como amenazó.

You May Also Like