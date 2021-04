El ‘show’ debe continuar

(Con información del diario The New York Times .)

La segunda parte se llamará In America: An Antology of Fashion (En América: Una Antología de la Moda), cuya narrativa se centrará en 300 años de la moda estadounidense desde una perspectiva personal y política, y tratará temas como el desfile de la Batalla de Versalles en 1973, entre otros eventos trascendentales.

De igual modo, Bolton busca también contar la historia de aquellos diseñadores que contribuyeron a la moda estadounidense, y cuyos nombres fueron olvidados o pasaron desapercibidos. Por este motivo, la primera tanda de la Met Gala se denominará In America: A Lexicon of Fashion (En América: Un Léxico de la Moda), que tendrá su foco en los diseñadores contemporáneos.

“Pienso que la moda americana se encuentra en una especie de renacimiento de la mano de jóvenes diseñadores que están a la vanguardia de las discusiones relacionadas a la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad y la creatividad consciente”, dijo Bolton, citado por el diario The New York Times.

