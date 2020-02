El ‘show’ de Shakira y Jennifer Lopez en la Super Bowl desata la polémica sobre la inmigración y la “obscenidad”

“Fueron ese tipo de luz que no deslumbra, se convirtieron durante 14 minutos en luz de guía y ejemplo de lo que representa la música. Ambas, juntas, no rozan la perfección, la desbordan”, zanjó.

Shakira la acompañó en la batería y luego con su voz, para que luego Lopez apareciera con una capa de plumas que por fuera era la bandera estadounidense. Cuando la niña comenzó a cantar el coro de la canción de Bruce Springsteen Born in the USA, JLo abrió su vestuario y se vio la bandera puertorriqueña.

Mientras, publicaciones como el diario The New York Time y la revista The Atlantic aplaudieron a las artistas por haber logrado “la titánica tarea” de representar la diversidad y pluriculturalidad de los latinos en el escenario.

