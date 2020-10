El Sevilla vence gracias a De Jong y se queda con ganas de goleada

El Sevilla buscó el segundo y no dejó de crear ocasiones, prueba de ello fue el larguerazo de Joan Jordán a diez minutos para el final. El marcador no cambió y los andaluces suman cuatro puntos de seis posibles para seguir en la segunda posición empatado con el Chelsea. El triunfo de este miércoles es un tremendo balón de oxígeno para el vigente campeón de la Liga Europa.

