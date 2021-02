El Sevilla se queda a las puertas de la remontada ante un Borussia letal

El equipo de Julen Lopetegui no perdía desde el pasado 12 de enero y eligió el peor escenario para hacerlo. Arrancó con fuerza, se puso por delante, pero terminó empequeñecido por el vendaval Haaland. Este año no parece que pueda haber gloria europea para un Sevilla que -buscaba igualar su mejor clasificación histórica en la ‘Champions’- y terminó con un chasco.

You May Also Like