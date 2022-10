El set ‘smart’ de pesas ajustables que mide tus progresos existe y es de Xiaomi

Este kit de mancuernas modulables con sensor inteligente Move it de Xiaomi te ayudará a monitorizar tus entrenamientos al 100% y en tiempo real a través del móvil con la aplicación MoveIt y, además, incluye un programa de ejercicios online . El juego de musculación tiene varios discos de distintos pesos, barras cubiertas con espuma para un agarre firme y antideslizante y soportes para mancuernas y pesas rusas con cierres de rosca para que no te falte de nada

