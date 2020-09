el servicio a la carta que hace lo que pidas y triunfa en Twitter

Otra cosa que puede suceder con este bot mayordomo de Twitter que recuerda tuits es que lo haga antes de la hora a la que se le solicitó el recordatorio. ¿Por qué? “Hay veces en las cuales varios usuarios solicitan un recuerdo para la misma hora. Como el bot no puede recordarles a todos al mismo tiempo por el límite de tweets, lo que hace es empezar a recordar los recuerdos lo suficientemente antes del horario asignado para asegurarse de que les recuerda a todos antes y no después del horario que solicitaron”.

El sistema no es perfecto, y en la sección de FAQs dan algunas razones: “Twitter tiene límites. Se puede twittear hasta 2.400 veces por día, lo que es equivalente a un tweet cada 40 segundos. Hay momentos en los cuales le hablan muchos usuarios al mismo tiempo. Pero por los límites de Twitter no puede responderles a todos en tan poco tiempo. El bot guarda las respuestas en su memoria y las va twitteando a medida que puede hacerlo. Es por esto que a veces puede tardar incluso horas en responder”.

Advierten los creadores del bot que descarga vídeos de Twitter, que no siempre se pueden materializar las peticiones de los usuarios . Cuando esto ocurre, generalmente es porque hay vídeos restringidos por la red social–normalmente publicados por grandes organizaciones– y no se pueden descargar.

Ser un bot no es óbice para considerarlo algo negativo. Desde luego hay muchas personas que utilizan esta arma con fines, digamos, no demasiado elegantes, pero hay otros muchos casos que no. Entre estos últimos están los que hemos llamado ‘bots mayordomo’ de Twitter .

You May Also Like