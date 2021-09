El serbio Djokovic y el alemán Zverev, imparables en el Abierto de EE.UU.

“Mi servicio es la clave de mi juego”, dijo Zverev. “Cuando funciona, juego muy bien. Cuando no lo es, estoy perdiendo partidos como lo hice en Wimbledon … No es ningún secreto que mi servicio es probablemente el tiro más importante en mi juego, y estoy contento con cómo está funcionando … Los partidos no van a ser más fáciles y Necesitaré que esa sea mi arma para acortar los partidos”.

“Me he sentido mucho mejor que en el primer partido, con buen saque, seguridad en los intercambios de golpes, y me siento feliz por el nivel de tenis que desarrolle esta noche en la pista”, declaró Djokovic. “Ahora tendré que concentrarme en mi próximo rival que será muy difícil, como lo demuestra que ya perdí aquí con él”.

