“El ser humano no aprende”, dice el Dr. Elmer Huerta ante Trump y su evento de ayer en Nevada | Video

«El ser humano no aprende», dice el doctor Elmer Huerta analizando las imágenes del presidente Donald Trump en un evento de su campaña, en un lugar cerrado, ayer en Nevada. Huerta pone el ejemplo de la gripe que se vivió en 1918 y cómo el alcalde de Filadelfia hizo igual que Trump: no usaba mascarilla y permitió una manifestación de bienvenida para los veteranos que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Esa manifestación provocó, dos semanas más tarde, miles de muertos. LEE : ANÁLISIS | Trump ignora la ciencia en un peligroso mitin en un espacio cerrado

