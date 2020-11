El ser humano está perdiendo la capacidad de mantener el equilibrio

Respecto a la ansiedad , nuestra musculatura se encuentra constantemente en un estado de activación, algo que también puede trastocar el equilibrio ya que “el sistema nervioso está muy alerta, concentrado en lo que puede o no puede pasar, pero no en mantener el equilibrio “.

De igual forma, han cambiado las actividades a las que un niño dedica tiempo libre. “Si pasas mucho tiempo mirando una pantalla, tu visión se verá afectada. Mirar por mucho tiempo algo que está cerca de ti hará que te vuelvas miope porque no estás utilizando los ojos para mirar más lejos”, y “ si no puedes ajustar rápidamente tu visión de algo que está cerca a algo que está lejos, tu equilibrio sufrirá “.

