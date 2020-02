El sentimiento universal de solidaridad

Manteniendo una atenta vigilancia, sin caer en alarmismos que puedan agravar los daños consustanciales a una epidemia de esta naturaleza. El mundo está mejor preparado que nunca para detener el coronavirus de Wuhan. Es así, porque las autoridades sanitarias tanto Chinas como panameñas han aprendido de las experiencias pasadas, tal vez la acción tomo un tiempo, pero han sabido responder con eficiencia y sin temor, conteniendo el virus unos de no dejarlo salir y otros acá de no permitir que entre, a pesar de traer a nuestros becados sanos y salvos.

