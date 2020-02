El Senado de EE UU desafía a Trump con una ley que le obliga a pedir permiso al Congreso para atacar a Irán

Ese proyecto no vinculante estaba destinado a mostrar el enfado del Congreso con Trump, que no notificó a los legisladores con antelación del ataque estadounidense en Bagdad contra Soleimani.

No obstante, se trata simplemente de un gesto simbólico porque Trump ya ha anunciado que vetará la iniciativa. Es necesario una mayoría de dos tercios en cada cámara del Congreso (la Cámara de Representantes y el Senado) para revocar el veto de un presidente y, en esta ocasión, no existe un apoyo tan amplio.

