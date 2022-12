El Senado de EE UU aprueba prohibir TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del Gobierno

En 2019, y como parte de su estrategia de aumento de la presión hacia China, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum a TikTok para que traspasara sus operaciones a empresas estadounidenses si no quería ser prohibido en el país, algo que, sin embargo, no terminó ocurriendo, y a día de hoy la aplicación sigue siendo propiedad china.

