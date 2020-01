El Senado de Chile aprueba la iniciativa de legalizar el matrimonio homosexual

Kast, uno de los fundadores de Evolución Política (EVÓPOLI), ha pedido disculpas “por lo tarde” que ha llegado esta iniciativa . “Cuando miremos 20 años atrás y veamos que hasta el año 2020 no dejamos de discriminar a una persona por su orientación sexual, nos vamos a pegar en la cabeza”, ha dicho.”Con mucho respeto, a la gente que piensa distinto por motivos, les invito a ponerse en el lugar de quien quiere amar, ¿por qué no promoverlo?. Chile necesita más cariño, más respeto y más amor”, ha concluido Kast.

You May Also Like