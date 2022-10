El seguro educativo y su uso: lo que usted debe saber

No estarían sujetos al SE los siguientes conceptos: i) el preaviso; ii) las dietas; iii) viáticos; iv) gratificaciones de navidad o aguinaldos; v) los gastos de representación; vi) las ganancias que distribuyen los patronos a sus trabajadores; vii) las cantidades recibidas en concepto de jubilación por la Caja de Seguro Social (CSS) o por cualquier empresa. Los trabajadores que perciban pagos, salarios o ingresos que no estén contemplados en las excepciones mencionadas deberán contribuir al SE.

