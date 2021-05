El seguimiento a Enzo Pérez, el arquero improvisado de River Plate ante Independiente Santa Fe

LAS DECLARACIONES DE ENZO PÉREZ : “Ayer (martes) estuve practicando con el entrenador de arqueros y me dio algunos consejos”. “Con la adrenalina que tenía, quizás me perdía un poco”. “Rescato el corazón, la hombría, la personalidad”. “Demostramos la clase de grupo que somos”. “Todavía no caigo mucho”. “Mañana se va hablar mucho de este partido”.

You May Also Like