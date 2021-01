El sector turístico español clama por vacunaciones masivas para salvar el verano y evitar miles de quiebras

Los agentes de viajes, por su parte, insisten en la necesidad de que se modifique la normativa de reembolsos para que no tengan que asumir las devoluciones de billetes o paquetes si los proveedores no se los han abonado a ellos previamente, según el presidente de la Confederación de Agencias, Carlos Garrido.

Para los hoteles piden que no se apliquen cargos por contratación de potencia eléctrica si no tienen actividad, medida que podría suponer un ahorro que en algunos casos puede superar los 3.000 euros mensuales.

