El sector sanitario privado denuncia que absorbe el incremento del coste energético sin poder repercutirlo en sus tarifas

La subida del coste energético ha debido asumirse de forma prácticamente mayoritaria por los centros hospitalarios ya que, durante 2022, el 87% no ha podido repercutir este incremento a sus agentes financiadores, en su mayoría compañías aseguradoras. Solo el 12% ha podido repercutir entre el 1 y el 25% del incremento del gasto a sus agentes financiadores, y tan solo un hospital ha podido repercutir entre el 26 y el 50%. Esta situación tiene visos de mantenerse en gran medida durante el próximo año. De los hospitales consultados, el 65% no espera poder repercutir este incremento de costes en 2023. El 17% considera que podrá repercutir hasta el 25% y el 18% hasta el 50%.

You May Also Like