‘El sector empresarial puede ser una fuerza democratizadora’

Sobre el rol del sector empresarial en el contexto “desafiante” que vive la región y el mundo, el secretario general de la OEA reconoció que su tarea es hacer dinero y generar crecimiento, que no son oenegés ni bancos de desarrollo. No obstante, apuntó, tienen la obligación de pagar impuestos y adoptar políticas y prácticas de RSE.

El politólogo Carlos Guevara Mann recordó que Panamá sustenta su democracia en las elecciones; y los presidentes culminan su periodo consecuente con lo que señala la Constitución. Sin embargo, aseguró que no se ha logrado avanzar a una democratización más allá de la urnas, pues la participación ciudadana en la toma de decisiones es limitada y no hay adecuados mecanismos de rendición de cuentas. Ello pasa, remarcó, porque el sistema constitucional que se mantiene desde la era de la dictadura, sigue dando pie al clientelismo y a la corrupción.

