El sector del libro vive el mayor crecimiento del siglo, un 5,6% en 2021

“Los datos son francamente buenos, por no decir que son extraordinarios […] es el mejor dato de crecimiento en todo lo que llevamos de siglo y hay algo muy llamativo, que es el crecimiento en ventas ha sido en ventas de ejemplares, y no ha habido incremento de precio”, ha dicho Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.

You May Also Like