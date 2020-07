“El sector del jamón ibérico ha resistido al coronavirus, con pérdidas pero sin quiebras de explotaciones”

Afortunadamente no tiene rival. La competencia que puede haber es el jamón de Parma, de Italia. Es un buen jamón, pero el sabor ni la textura nada tiene que ver con el ibérico. No hay comparación ninguna.

Afortunadamente la incidencia en quiebras ha sido nula. El sector del cerdo ibérico ha resistido al coronavirus, ha habido pérdidas pero no quiebras. Un ganadero puede haber perdido hasta 100 euros por cada guarro, algunos pueden haber estado al borde de la ruina pero no se han arruinado. Eso es muy importante. Se ha perdido dinero, pero de perder 10 a 7 varía. Lo importante ha sido resistir. Perder lo menos posible para volver a recuperarse. Y en eso estamos, sobre todo si activamos el consumo con el turismo, la restauración, los bares… Ahora bien, si nos encierran de nuevo en septiembre será caótico.

