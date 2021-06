El Schalke 04 tira de humor y prueba suerte intentando reclutar a Gareth Bale

Lo que está claro es que todo apunta a que Bale tiene no estará en el Real Madrid la próxima temporada. Ancelotti no cuenta con él en la delantera blanca y jugadores como Vinicius, Rodrygo o Hazard cerrarían todavía más la puerta al galés. Si a esto sumamos el interés del equipo por Mbappé todavía complica más el futuro de un Gareth que acabará contrato en 2022.

