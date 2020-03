El Satisfyer más vendido de Amazon tiene un 24% de descuento

Si bien es cierto que, gracias a la euforia colectiva que ha generado su irrupción, (casi) todos conocemos su existencia, aún hay muchos que no se han animado a comprobar sus cualidades . Una larga lista de excusas podría continuar este párrafo que, sin embargo, preferimos dejar de lado para contarte que, ahora, en Amazon, el Satisfyer Pro 2 –el succionador de clítoris más vendido– está rebajado un 29% durante un tiempo que no te podemos asegurar. ¿Nuestra recomendación? ¡Corre, que van que vuelan!

Con el Satisfyer no hacen falta presentaciones. Es el succionador de clítoris más famoso del mercado erótico –lo que no significa que sea el único–. Aunque hace tres años que se concibió, no ha sido hasta hace algunos meses cuando ha conseguido viralizarse… hasta el punto de convertirse en uno de los regalos favoritos de la carta de los Reyes Magos o en San Valentín o, incluso, en el disfraz por excelencia de estos Carnavales. Y es que, bromas aparte, este juguete ha convencido a numerosos usuarios que alaban su efectividad .

