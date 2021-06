El Salvador pone fin a convenio con comisión de la OEA

“Como fiscalía, no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales”, sostuvo Delgado. “Aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad, pero no […] de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente”, agregó.

