Los cuscatlecos lograron un punto muy valioso el lunes frente a su similar de Honduras, pues les deja con vida de cara al último compromiso. A pesar de ello, los de Hugo Pérez saben que la tarea no será sencilla, pues ya no dependen de sí mismos, y necesitan marcar la mayor cantidad de goles posible ante los caribeños.

You May Also Like