El Salón de la Fama abre su puertas para la Clase del 2021 de nuevos inmortales

Peyton Manning, Drew Pearson y el coach Tom Flores resaltan como parte de una nueva camada de inmortales que ingresa al recinto de Canton, Ohio

Con los 20 miembros de la Clase del 2020 enaltecidos, el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional voltea ahora su atención a los ocho hombres que conforman la Clase del 2021.

Peyton Manning, John Lynch, Calvin Johnson, Charles Woodson y Alan Faneca están siendo reconocidos como los jugadores de la era moderna en el Tom Benson Hall of Fame Stadium. Tom Flores ingresa en la categoría de coaches, y Drew Pearson lo hace en la categoría senior.



Bill Nunn, quien fue reconocido póstumamente en abril como parte dela categoría de contribuyentes, será presentado en un tributo en video.

Presentados el sábado, estuvieron los coaches Bill Cowher y Jimmy Johnson; el ex comisionado de la NFL, Paul Tagliabue; safeties Troy Polamalu, Steve Atwater, Donnie Shell, y Cliff Harris; receptores abiertos Harold Carmichael e Isaac Bruce; guardia Steve Hutchinson y tackle Jimbo Covert; y corredor Edgerrin James. Tributos en video se realizaron para los ocho miembros de la Clase del 2020 o la Clase del Centenario que han fallecido: el ejecutivo George Young; safety Bobby Dillon; tackle defensivo Alex Karras; tackles ofensivos Duke Slater y Winston Hill; cofundador de NFL Films, Steve Sabol; receptor Mac Speedie; y ala defensiva/linebacker Ed Sprinkle.

Drew Pearson fue un tres veces All-Pro que fue elegido al equipo ideal de la NFL para la década de los 1970s. AP Photo

Drew Pearson probablemente pensó que se necesitaría un ‘Ave María‘ para ingresar al Salón de la Fama.

No fue así. Pearson ha sido incluido en el recinto como un miembro senior.

El ex receptor abierto estelar de los Dallas Cowboys de 1973-83 fue un tres veces All-Pro que fue elegido al equipo ideal de la NFL para la década de los 1970s. Fue el único jugador de posición de esa escuadra que no estaba ya en el recinto.

Pearson, por supuesto, atrapó el pase de touchdown de la victoria de Roger Staubach en un partido de playoffs de 1975 en contra de los Minnesota Vikings que es considerado el ‘Ave María‘ original. Pero, debe ser reconocido por 557 recepciones, incluyendo la postemporada, por casi 9,000 yardas y 56 touchdowns.

“Esto lo confirma”, dijo Pearson, después de notar el corte de cabello de su busto de bronce. “Tuve el Afro más grande en la historia de la NFL.

“La espera ha terminado. ¡Qué les parece eso! Un duro camino en la senda menos recorrida”.

Tom Flores, de ascendencia mexicana, se convirtió desde hace tiempo en un héroe para la comunidad latina, un símbolo de éxito dentro y fuera del campo. AP Photo

El primer hombre en ganar Super Bowls como jugador, coach asistente y head coach, Tom Flores ha sido ingresado al Salón de la Fama.

Flores fue un quarterback suplente para los Kansas City Chiefs en el cuarto Super Bowl, un asistente de los Oakland Raiders para John Madden en el noveno, y un head coach cuando los Raiders conquistaron el decimoquinto y decimoctavo.

Pese al caos alrededor del propietario de los Raiders, Al Davis, luego de que interpusiera demandas en contra de la NFL, Flores mantuvo el barco a flote. Lo que es más, su marca en general contra coaches pertenecientes al Salón de la Fama, Don Shula, Bill Walsh, Chuck Noll y Tom Landry, fue de 12-4.

Flores, de ascendencia mexicana, se convirtió desde hace tiempo en un héroe para la comunidad latina, un símbolo de éxito dentro y fuera del campo.

Explicando a los aficionados presentes, que gritaban “¡Raiders!”, al tiempo que se alzaba desde su silla de ruedas para acercarse al podio, por qué fue el segundo en hablar, Flores dijo “tengo 84 años de edad, me voy a la cama a las 9 de la noche. ¿Dónde está mi almohada?”.

“Estar en esta ceremonia”, añadió, “significa el mundo para mí”.

Peyton Manning ofreció un apasionado discurso en su ceremonia de enaltecimiento en Canton, Ohio. Getty Images

Canton pertenece a Peyton.

Peyton Manning, el quarterback que ganó Super Bowls para los Indianapolis Colts y Denver Broncos, y cinco, –sí, cinco– premios como Jugador Más Valioso de la NFL, ha sido enaltecido al Salón de la Fama.

El siete veces All-Pro considado entre los jugadores más cerebrales en la historia de la liga era una selección segura para ingresar al recinto en su primer año de elegibilidad. En sus 18 campañas de NFL, Manning fue la vara para medir en la posición, y el primer quarterback en conquistar Super Bowls con dos franquicias.

El hijo del legendario quarterback de fútbol americano colegial, Archie Manning, y hermano del ex quarterback de los New York Giants, y dos veces ganador del Super Bowl, Eli Manning, Peyton fue el primer recluta global en 1998 y, para el siguiente año, ya se había establecido como una fuerza de la NFL. Lideró a la NFL en pases de touchdown cuatro veces, incluyendo una campaña fenomenal de 55 pases de anotación en el 2013 con los Broncos.

“No sé ustedes, pero nunca estaré acabado con este juego”, dijo Manning, quien previamente se paró en el podio e inclinó la cabeza cuando se escuchó su ovación. Luego, bromeó acerca de cuán corta era la longitud de los discursos limitados este año, mencionando que Ray Lewis acababa de concluir su discurso, uno que comenzó en el 2018.

Emocionado por ingresar al recinto en el mismo fin de semana “que uno de sus compañeros favoritos, Edgerrin James“, Manning también urgió a cualquiera involucrado en la NFL a “encender el futuro del deporte. Si no, no le estamos haciendo justicia al deporte. Se trata de nutrir al fútbol americano para que viva otro día, otro año … El futuro de este juego es nuestro para darle forma”.

Jugando tanto como safety libre como safety fuerte, John Lynch fue pieza clave en la defensiva Tampa-2. AP Photo

John Lynch no se había dado por vencido respecto a ingresar al Salón de la Fama. Aun así, cuando el presidente del recinto, David Baker, llegó a tocar a la puerta para informar a Lynch que siete años después de ser un finalista, había sido votado para ingresar, el ex safety admitió que casi cayó de rodillas.

Lynch, quien ganó un Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers y también brillara para los Denver Broncos por cuatro campañas tras 11 con los Bucs, ha sido enaltecido al Salón de la Fama.

Jugando tanto como safety fuerte como safety libre, Lynch fue pieza clave en la defensiva Tampa-2 un “coach sobre el campo” de acuerdo al entrenador en jefe, Tony Dungy, y uno de los tacleadores más seguros que la NFL haya visto. Ahora el gerente general de los San Francisco 49ers, Lynch fue elegido a nueve Pro Bowls como jugador.

“Vaya privilegio ser enaltecido en esta hermandad”, dijo Lynch. “Se requiere mucha fe llegar a este escenario. No obstante, la creencia debe verse nutrida una y otra vez.

“Una persona puede hacer la diferencia. Aliento a cada uno de ustedes a ser esa persona”.

Calvin Johnson hizo hincapié en el dolor físico que debió soportunar a lo alrgo de sus nueve años como profesional con los Lions, como uno de su smayores obstáculos. Getty Images

El tipo apodado ‘Megatron‘ alguna vez llevó un apodo inverosímil: dedos de mantequilla.

Calvin Johnson ciertamente superó su proclividad por dejar caer el ovoide, convirtiéndose en uno de los receptores abiertos más productivos de la NFL. Ha sido enaltecido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Johnson pasó nueve campañas con los Detroit Lions, y el equipo se metió a playoffs apenas dos veces. Seguro, Johnson sufrió una temporada 0-16, pero aun así lideró a la liga con 12 recepciones de touchdown y recopiló 1,331 yardas para un promedio de 17.1 yardas por atrapada.

Johnson finalizó su carrera de nueve años con 731 recepciones para 11,619 yardas y 83 touchdowns. Esos números, y el impacto que tuvo en el deporte, lo hicieron un enaltecido en su primer año de elegibilidad para el recinto.

Estresando cuánto dolor atravesó durante su carrera, Johnson dijo que con todo y eso se hizo a la mente de “ser el receptor abierto más dominante en la NFL“. Aceptó el apodo que le dio el también receptor abierto Roy Williams, apuntando a su segunda campaña profesional al momento en que nació la mentalidad de ‘Megatron‘.

Alan Faneca se sobrepuso a la epliepsia para construirse una carrera de NFL que lo llevó hasta Canton, Ohio. Getty Images

Alan Faneca se sobrepuso a episodios de epilepsia para convertirse en uno de los linieros ofensivos de la NFL. Ahora, es un miembro del Salón de la Fama.

Un seis veces All-Pro con los Pittsburgh Steelers en sus 10 campañas allí, también fue un bloqueador líder y presencia de vestidor para los New York Jets por dos campañas. Faneca completó su carrera estelar con una temporada con los Arizona Cardinals.

Faneca, quien ganó un Super Bowl con los Steelers, toma pastillas a diario para lidiar con su condición, y no ha sufrido un episodio en unos ocho años.

“Instintivamente, sabía que no iba a permitir que nada me previniera de realizar mi sueño”, dijo Faneca. “La epilepsia es parte de mí, pero no me define. Estamos en control de nuestro destino”.

Un finalista regular para el recinto, le tocó ver a los también linieros ofensivos Kevin Mawae y Steve Hutchinson ingresar a Canton antes de que se le abrieran las puertas.

Charles Woodson fue Novato Defensivo del Año en 1998 con los Raiders y fue designado Jugador Defensivo del Año 11 años más tarde con los Packers. AP Photo

Por 18 temporadas, sea jugando como esquinero o safety, Charles Woodson fue tan confiable como se puede ser.

Ahora, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

El Novato Defensivo del Año en 1998 con los Oakland Raiders que fue designado Jugador Defensivo del Año 11 años más tarde como miembro de los Green Bay Packers, a Woodson nunca le importó dónde jugaba, mientras estuviera sobre el campo.

Sea donde sea que se encontrara, como dijo Aaron Rodgers, Woodson “entendió su oficio” perfectamente.

Woodson, quien pasó 11 campañas con los Raiders y siete con Green Bay, donde ganó un Super Bowl, tuvo 65 intercepciones y también fue un especialista en devoluciones de patada de despeje dinámico.

En un discurso cargado emocionalmente, Woodson citó a su familia –madre, padre, hermanos, hermana, esposa e hijos– y les dijo, “Sin ustedes, no estoy aquí”.

“El fútbol americano es lo que hice, pero estas personas a quienes mencioné son lo que soy. Construyan su leyenda.

“Estamos en el Salón de la Fama”.