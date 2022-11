El saldo fatal a causa de las explosiones por fugas de gas

No obstante, indicó que no hay una fecha exacta para la ocupación, pues todo dependerá de lo que digan las autoridades en los próximos días [hoy viernes y mañana sábado], y con base a las evaluaciones realizadas. “Es probable que después de allí, puedan ocuparse al cien por ciento”, indicó.

Ayer jueves, Abdiel Solís, director de esa institución reaccionó a la posición de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, gremio que aboga por cambios en la legislación, para que los bomberos no sean “juez y parte” en las investigaciones por sucesos como el del edificio de Obarrio. Manifestó que no tiene ningún problema con que una empresa independiente entre a revisar el PH Urbana.

