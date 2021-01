‘El sacrificio y la dedicación que le metas, valen la pena’, dice ‘La Pantera’ sobre su llegada a la UFC

View this post on Instagram

“Empecé a los 16 años y medio en las artes marciales, hasta ahora que me quedé en las artes marciales mixtas donde he peleado más seguido”, dijo.

“Significó algo bonito, no había visto tanta unión, no tanto conmigo en mi deporte”, afirmó. Luego de un año fuera de casa, extrañando a la familia, al país, ver el apoyo de los panameños es algo único, comentó.

“El nervio no se me pasó hasta el inicio del segundo asalto, el piso del octágono lo sentía resbaloso, trataba de limpiarme pero al final sí me resbalé”, narró.

