El rompecabezas de un día de duelo

La United States General Accounting Office, equivalente a la Contraloría General de la República de Panamá, estimó el costo de la invasión en 166.3 millones de dólares. De acuerdo con el informe Issues Relating to the U.S. Invasion, publicado en abril de 1991 por el Congreso de Estados Unidos. Las fuerzas armadas estadounidenses realizaron 19 procesos de corte marcial, por abusos cometidos en la invasión a Panamá. De estos casos, 17 acabaron en condena, siendo la más grave una pena de siete años de prisión por la muerte de un panameño anónimo, que estaba desarmado y que fue ultimado el 23 de diciembre de 1989, en las cercanías de la represa Madden.

