El romántico mensaje de agradecimiento de Gloria Camila a su novio que parece hacer referencia a su ex, Kiko Jiménez

Parece que Gloria Camila no pasa por sus mejores momentos, o eso ha asegurado ella en su cuenta de Instagram. Pero, por fortuna, tiene el apoyo incondicional de su novio David García, algo que ha querido demostrar este lunes en sus redes.

“No he podido tener más suerte de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental… Hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho”, comenzó escribiendo. “Una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege“.

La hija de Rocío Jurado alabó lo atento que es con ella y una larga lista de “detalles pequeños” que “marcan mucho la diferencia“. Este comentario parece tener detrás algún que otro mensaje a anteriores relaciones con las que comparar, como a su ex Kiko Jiménez, actual pareja de Sofía Suescun.

“Hoy sin motivo alguno me apetecía decíroslo, no son mis mejores momentos, y él está, me apoya y me anima”, se sinceró. “Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobretodo lo más importante, sé que me ama. Por eso David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida”.