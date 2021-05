El rock se impone; Italia gana festival Eurovisión

Luego lanzaron varios singles destacados: Morirò da re (2018), Fear for Nobody (2019) Vent’anni (2020), así como dos álbumes: Il Ballo della vita (2018) y Teatro d’ira vol. I ’(2021).

Durante la conferencia de prensa ayer, el vocalista desmintió que hubiera consumido drogas y aclaró que estaba mirando hacia abajo porque el guitarrista Thomas Raggi había roto un vidrio. “Yo no consumo droga. Por favor, chicos. No digáis eso, venga, nada de cocaína, afirmó.

“El rock and roll no muere nunca”. Italia ganó este sábado el Festival de la Canción de Eurovisión con los rockeros del grupo Måneskin, que conquistaron en Holanda a un público muy restringido tras un año de pausa por la pandemia de la Covid-19.

You May Also Like