El robot aspirador más vendido de Amazon es de Cecotec y ahora tiene un 34% de descuento

Sin embargo, gracias a la tecnología, hay labores que se han simplificado mucho, lo que nos ha permitido optimizar los resultados y minimizar los tiempos. Y, los protagonistas indiscutibles de esta tecnificación son los robots aspiradores, pues hace años que lograron ganarse el corazón de los usuarios y no hay año en el que no salga uno nuevo capaz de hacer aún más tareas que el anterior. Claro que, hay modelos, como el S 1090, de Cecotec, que no pasan de moda.

Disfrutar de una casa limpia es un auténtico placer que, sin embargo, conlleva grandes esfuerzos. Además de tener que dejar en pausa los nuevos capítulos de La que se avecina, hay que sacar todo el arsenal de limpieza (desde escoba y fregona hasta todos los productos específicos) y comenzar, en orden riguroso, a sacudir las tapicerías, a quitar el polvo de techo a suelos, a sacar brillo a los cristales… Una rutina higiénica ardua y costosa que, por mucho que nos cueste, no entiende de procrastinaciones pues, antes o después, habrá que hacerle frente si no queremos acabar sepultados por los ácaros.

