El riesgo crediticio en la banca local

Resulta polémica la discusión sobre la continuidad o no del periodo de “moratoria”. Si continúa, endeuda más a las personas (los intereses se siguen acumulando), pero si termina, una eventual ejecución de garantías no resulta justa ni conveniente. En mi opinión, se requiere modificar la Ley de Insolvencia (Nº 12 de 2016) y ampliar su alcance a personas naturales, para permiti reestructurar créditos, y proteger legalmente a los deudores de eventuales ejecuciones de garantía. Actualmente solo protege a empresas o comerciantes. Es necesario modificar el marco legal para equilibrar la asimetría que hay en el poder de negociación entre bancos y personas naturales deudoras.

