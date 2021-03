“El riesgo con la pandemia es que la crisis sea transitoria, pero la desigualdad se vuelva estructural”

Efectivamente, ahora existe de nuevo ese riesgo, porque cuando un hogar entra en una situación de vulnerabilidad se rompen muchos procesos sociales, se deterioran las relaciones sociales, las familias, para sobrevivir, realizan estrategias que van contra sus intereses a largo plazo porque no puede hacer otra cosa. Por ejemplo, si van a perder la vivienda, recortan los gastos en educación y en infancia. Y eso es estructural, eso no se recupera de manera rápida.

Antes de la pandemia, había una forma de pobreza latente que no se visualizaba del todo porque había muchos hogares que vivían al día. Hogares que, o bien estaban en la economía sumergida o tenían contratos muy cortos, pero que no podían hacer frente prácticamente ni a ningún gasto imprevisto ni a dificultades con la vivienda.

You May Also Like