El rey Mohamed VI es el primer vacunado contra la Covid en Marruecos y lanza la campaña nacional

Aún no se ha aclarado cuáles serán los criterios de elección de una u otra vacuna, como tampoco si el lote de Sinopharm viene del laboratorio de Pekín (que ya ha pasado la fase 3 de pruebas) o el de Wuhan, sobre el que hay más interrogantes. Asimismo, no han informado del coste total de la campaña ni el origen de su financiación.

