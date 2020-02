El Rey Midas (RM) | La Prensa Panamá

Estas leyendas mitológicas formaron parte de la literatura escolar infantil panameña, de décadas pasadas del Siglo XX, con la moraleja de enseñarle a la niñez: que el oro y las riquezas no son el objetivo principal de la vida de los seres humanos. La honestidad, el trabajo honrado, los valores éticos, la humildad y el respeto a la dignidad humana, entre otros valores importantes, se enseñaban a la juventud utilizando estas leyendas en las que la ambición desmedida, la avaricia y alienación que produce el poder en todas sus formas, no tenía cabida.

