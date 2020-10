El rey Juan Carlos, muy triste por la muerte de Fernando Falcó, gran amigo y compañero de cacerías y ‘ligues’

“Yo no le hacía ni le hago la pelota”, decía Fernando Falcó sobre su relación con el ex rey , así como le tildaba junto a los otros ocho de Las Jarillas de “simpatiquísimo”. Firme defensor, como su padre y su hermano, de la monarquía, el marqués de Cubas casi nunca habló en público de la institución, limitándose a afirmar que él consideraba a su colega “indispensable para España”.

