El rey de Marruecos se compromete a “dialogar” con España para aclarar la frontera marítima de los dos países

Cada estado puede operar dentro de sus 350 millas náuticas y “explorar y explotar los recursos naturales, minerales, fósiles y biológicos”, como señala el boletín oficial marroquí y es que dentro de la ampliación aprobada por el país norteafricano, en la zona que también reclama España, se encuentra un gran monte submarino que esconde una gran riqueza potencial. Se trata del Monte Tropic y guarda toneladas de telurio y otros minerales estratégicos para el desarrollo de la tecnología verde. No obstante, pese al más que probable interés por este tesoro submarino, ninguno de los dos países podrá acceder a él en un corto plazo dada la gran profundidad a la que se encuentra y a que no existe una tecnología que a día de hoy pueda llegar a él.

Al conocer las pretensiones del país vecino, el gobierno canario ya trasladó a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, su preocupación por el eventual solapamiento de las aguas y advirtió que Canarias no cedería “ni un milímetro de sus aguas”. Laya respondió con un mensaje de tranquilidad puesto que Marruecos no ha elaborado un trazado específico y aseguró que, de atribuirse aguas canarias, España elevaría una queja a la ONU.

