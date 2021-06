El rey de Bélgica se mofa de Hazard: “No comas muchas hamburguesas”

El monarca flamenco quiso mandarle un mensaje a una de las estrellas de la selección, o por lo menos una que lo era, Eden Hazard , que pese a que no pasa por su mejor momento futbolístico, confía en hacer un buen papel en la Eurocopa. El rey Felipe le hizo una petición al del Real Madrid: “ No comas muchas hamburguesas” .

