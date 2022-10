El revolucionario acto de caminar por la calle sin velo en Irán

“Yo creo que hay que protestar porque si no esto no se va a acabar nunca “, dijo una joven que asiste a las protestas y quien también rechaza el velo.

El caso de la administrativa no es único. Por las calles de Teherán se ven mujeres haciendo lo mismo , en una particular manera de hacer visible su enfado.

No es un gesto baladí, al contrario: las mujeres que no se tapan en público se enfrentan a penas de prisión y multas , de acuerdo con el Código Penal iraní.

You May Also Like