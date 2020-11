El revelador gesto de Nacho Palau que desvela su buena relación con la familia de su expareja, Miguel Bosé

En plena guerra abierta con Miguel Bosé, Nacho Palau no ha dudado en demostrar que sigue muy unido a la familia de su expareja. El pasado mes de octubre, el escultor perdió el juicio por la filiación de los cuatro hijos que tuvo con el cantante mientras duró su relación. Una situación que no implica que se aleje del resto de la familia, entre la que se encuentra Nicolás Coronado, su exsobrino.

You May Also Like