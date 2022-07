El retrato de los rostros de los presos políticos en Nicaragua

Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, se quejó desde el exilio: “No se nos ha permitido ni una llamada telefónica en casi 400 días. Ni una sola carta, fotografía. Hace casi un mes no sabemos nada de ellos, esto no pude continuar, cada familia vive una tragedia distinta, pero todos compartimos esta injusta y cruel pesadilla”.

Berta Valle, esposa de Madariaga, hizo un llamado de alerta debido a las condiciones de salud de este: “El 1 de julio salí en una conferencia de prensa, porque estaba muy preocupada sobre el mensaje que mi esposo me envió a través de sus familiares en su última visita. Allí les comentó que estaba teniendo problemas cardíacos, incluso antes de la visita había sido atendido en las clínicas del centro penitenciario El Chipote. Allí no hay médicos especialistas” , contó.

