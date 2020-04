Alonso, lejos de cargar los cañones, aplacó la situación. “Lo que sí, al igual que Pau, mi hermana es médico, mi cuñado es médico , tengo socios en China, mi chica es italiana, vivo al lado de Italia… Sabiendo lo que estaba sucediendo en China y sabiendo cómo estaban en Italia, uno más uno iban a ser dos. Por tanto, todas las medidas que se iban retrasando, me chocaban. Intentaba a la gente que me seguía incitarles al confinamiento y que tomaran las máximas precauciones, porque te interesa tu gente y te interesa tu país más que ningún otro”, zanjó al respecto.

“Nunca me sentí aludido. Vi al día siguiente algo, pero ya había seguido y escuchado la conversación en el programa”, explicó Alonso, a lo que De la Morena terció acusando a su ‘partener’: “¡Fue Juanma!”, dijo, a lo que el gijonés replicó: “Al final me voy a llevar yo la cornada…”.

You May Also Like