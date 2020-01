El retorno del post-comunismo

En Polonia, ambos se combinan en una denuncia del “pecado original” del acuerdo de 1989 entre las elites disidentes moderadas y las elites comunistas moderadas, que dio lugar a una salida no violenta del comunismo, pero que supuestamente permitió a los ex comunistas convertir su poder político en poder económico. De ahí la necesidad de un ataque de dos puntas: anticorrupción y descomunización, que también es un leitmotiv de Fidesz en Hungría y, en alguna medida, del Partido Cívico Democrático de derecha que hoy está en el poder en Praga.

Los movimientos populistas hacen usufructo de esa ambivalencia y descontento. No son antidemocráticos; de hecho, dicen ser la “verdadera voz del pueblo”, y constantemente exigen nuevas elecciones o referendos. Pero son antiliberales; aceptan la exigencia democrática de la legitimidad popular, pero rechazan su pedido de constitucionalismo (la separación de los poderes). No creen que las normas constitucionales y la democracia representativa tengan primacía sobre los valores y los reclamos populares “legítimos”.

La inestabilidad política y el comportamiento impredecible de los líderes elegidos son un modelo de lo que sucede en toda la región. Más preocupante aún es la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Según una reciente encuesta de Gallup International, los europeos del este y del centro son los más escépticos frente a la democracia, en la que confía apenas una tercera parte de la gente. A diferencia de la mayoría de los europeos occidentales, los europeos del este no consideran que sus elecciones sean libres y justas. Sólo el 22% respondió afirmativamente ante la pregunta: “¿Cree que su voz importa?” La democracia hoy no tiene rivales, pero está perdiendo respaldo.

De hecho, los populistas de derecha en Polonia y los populistas de izquierda en Eslovaquia hoy están aliados en el gobierno con partidos nacionalistas extremos. En Hungría, el principal partido de la oposición, Fidesz, organiza manifestaciones frente al Parlamento para exigir la renuncia de un gobierno, incluso después de que éste ganara un voto de confianza. En República Checa, un gobierno de derecha minoritario no ganó un voto de confianza en el Parlamento después de seis meses de disputas. La entrada de Bulgaria a la Unión Europea fue pregonada en una carrera presidencial entre un ex comunista (el vencedor, que decía estar a favor de la UE) y un protofascista (que dice que odia a los turcos, a los gitanos y a los judíos).

