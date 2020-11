El reto del diálogo

En un país donde la política huele feo – quizá intencionalmente -, participar en espacios democráticos es un acto de rebeldía. Y para no perder la costumbre, como dice Rubén Blades: “En algo hay que creer. Por algo hay que vivir, pues sin razón de ser no hay caso.”

Por el otro lado esta sí es una coyuntura histórica. La pandemia ha hecho más evidente la desigualdad en nuestro país y lo frágil de nuestra economía de servicios, momento crucial para plantearnos el Panamá del mañana. No solo eso, en un país democrático donde tantas personas no se sienten representadas por los actores políticos – evidenciado por la cantidad de votos que recibieron las candidaturas por libre postulación – un diálogo que promete pluralidad entre sus actores es una oportunidad para plantear las visiones colectivas de nuestro país. Cada movimiento, grupo, asociación tendrá la posibilidad de llevar a la mesa soluciones para los problemas que nos aquejan, y en democracia, esos espacios deben aprovecharse.

You May Also Like