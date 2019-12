El reto de la enseñanza de la religión en las escuelas: Marcos A. Pareja

Panamá es un crisol de razas y –¿por qué no decirlo?– de religiones. País próspero y estable, pero sometido, como parte de este mundo interconectado, a los vaivenes de una economía que no es ajena a la crisis global: Crisis económica, crisis de valores, crisis en la familia y, por supuesto, crisis en la educación.

